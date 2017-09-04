Brexit не должен нанести ущерба Ирландии - переговорщик ЕС и глава ирландского МИД

Обеспокоенности Ирландии и Евросоюза совпадают в том, что касается последствий Brexit, заявил в понедельник в Брюсселе координатор ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Европейского союза Мишель Барнье после встречи с ирландским министром иностранных дел Саймоном Ковени.

"Впрочем, все государства-члены ЕС, все европейские институты едины в такой позиции. В то же время мы знаем, что все предусматриваемые решения должны быть полностью совместимыми с союзным законодательством и единым рынком", - сказал М.Барнье в Брюсселе в ходе совместного заявления для прессы.

Он сообщил, что обсуждал с С.Ковени третий раунд переговоров о Brexit с акцентом на то, как продолжать политический диалог по вопросу Республики Ирландии и Северной Ирландии.

"Наша цель во время первой фазы переговоров по Brexit состоит в том, чтобы убедиться, что общая зона передвижения и соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года - ИФ), за которое Соединенное Королевство несет особую ответственность как один из его гарантов, не пострадают в результате решения Великобритании покинуть союз", - отметил главный переговорщик ЕС.

Он в очередной раз указал на то, что, хотя переговоры продолжаются в позитивной манере, еще предстоит пройти долгий путь.

По словам С.Ковени, Ирландия, малая и тесно связанная с Великобританией в планах политическом, торговом и культурном отношении страна, в связи с Brexit находится в "особенно уязвимой позиции. Она к тому же участник мирного ирландского процесса. Поэтому выход Великобритании из ЕС может иметь вредные последствия для Республики Ирландии, но также в целом и для острова, на котором располагаются обе Ирландии.

"По этой причине в первой фазе переговоров по Brexit Ирландия является одним из трех приоритетов, по которым необходимо добиться значительного продвижения, прежде чем переходить к другим вопросам, таким как торговля или будущие отношения", - сказал глава МИД Ирландии.

Он сообщил, что его консультации с М.Барнье были сконцентрированы на этих чувствительных вопросах. В частности, речь шла о том, чтобы сохранить все аспекты соглашения Страстной пятницы в том виде, в каком оно было подписано, то есть, когда Великобритания и Республика Ирландия оставались членами ЕС. Министр отметил, что ряд статей этого соглашения основан именно на таком обстоятельстве. Задача, как не утратить свободу передвижения между островом и Великобританией, существовавшую задолго до ЕС, и преимущества мирного соглашения, предусматривающего границу между двумя Ирландиями с гибкими правилами.

С.Ковени заверил, что Ирландия как член ЕС и как член рабочей группы будет относиться к переговорам со всей ответственностью.