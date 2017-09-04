Баку готов к детальным переговорам по карабахскому конфликту, мяч на стороне Еревана - МИД

Баку готов к субстантивным переговорам по нагорно-карабахскому конфликту, мяч на стороне Еревана, сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью государственному информагентству «АзерТАдж».

«Азербайджан неоднократно заявлял, что готов к субстантивным переговорам по предложениям, которые выдвинуты сопредседателями Минской группы ОБСЕ и лежат на столе переговоров. Как говорится, мяч на стороне Армении», - сказал Х.Гаджиев, отметив, что Армения должна конкретно ответить на призывы к началу серьезных переговоров на основе предложений международного сообщества, сопредседателей МГ ОБСЕ и Азербайджана.

«В противном случае вся ответственность полностью лежит на Армении», - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян уже четыре раза коснулся предложений, озвученных американским сопредседателем МГ ОБСЕ Ричардом Хогландом, и каждый раз делал различные и противоречащие друг другу заявления.

«Армянская сторона то указывает, что принципы, озвученные Р.Хогландом, не новы, то она считает их утерявшими актуальность, то соглашается с ними, то заявляет, что они не отражают позицию всех сопредседателей», - сказал Х.Гаджиев, назвав эти заявления Э.Налбандяна «вздором».

По его словам, глава МИД Армении, «который постоянно обманывает армянскую общественность о сути переговорного процесса», таким образом пытается «выбраться из сложной ситуации, в которую попал, и оправдаться».

«Армянская сторона очень хорошо знает, что суть предложений, которые лежат на столе переговоров, заключается в выводе армянский войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращении вынужденных переселенцев. Целью же Армении является уклониться от сути переговоров, всеми способами придать переговорам технический характер, имитировать переговоры и таким образом сохранить статус-кво, который основывается на оккупации азербайджанских земель», - сказал Х.Гаджиев.

23 августа Р.Хогланд обнародовал основные пункты по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Р.Хогланд заявил, что, учитывая сложную историю, стороны конфликта должны в будущем определить окончательный правовой статус Нагорного Карабаха на основе взаимного согласия и юридически обязывающего волеизъявления.

«Территория в рамках бывшей Нагорно-карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должна получить временный статус, которая, по крайней мере, будет обеспечивать гарантии безопасности и самоуправления. Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы под контроль Азербайджана», - отметил Р.Хогланд.

Согласно опубликованным пунктам, на возвращенных территориях не может происходить заселения без учета суверенитета Азербайджана.

«Должен быть коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Он должен быть достаточно широким для обеспечения безопасного сообщения. Однако он не может включать в себя весь район Лачина», - отметил американский посредник.

По его словам, долгосрочное урегулирование конфликта должно признать право всех переселенных лиц и беженцев на возвращение в места прежнего проживания.

«Урегулирование должно включать международные гарантии безопасности, в том числе миротворческие действия. Не существует сценария, при котором мир может быть обеспечен без хорошо подготовленных действий, опирающихся на доверии всех сторон», - отметил Р.Хогланд.

А.Ахундов