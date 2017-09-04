Пекин выступает за мирное решение карабахской проблемы - министр обороны Китая

Китай выступает за исключительно мирное решение карабахского конфликта, заявил министр обороны КНР Чан Ваньцюань на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Армении, В.Саркисян со своей стороны отметил, что, хотя Ереван привержен своей позиции - решить проблему путем переговоров, "тем не менее, ВС страны всегда готовы к любому развитию событий".

Министры обороны Армении и Китая отметили, что эффективными направлениями сотрудничества является подготовка военных кадров и взаимодействие в гуманитарной сфере.

"На встрече были обсуждены также вопросы международной безопасности. Министры посчитали необходимым приложить больше усилий для углубления армяно-китайского взаимодействия в сфере обороны", - отметили в пресс-службе Минобороны Армении.

В рамках встречи был также подписан документ о предоставлении китайской помощи Армении в сфере обороны на сумму 10 млн юаней ($1,52 млн).

"В.Саркисян поблагодарил китайскую сторону за предоставление Армении на протяжении нескольких лет безвозмездной помощи в сфере обороны", - сообщили в Минобороны Армении.