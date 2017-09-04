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Карабахский конфликт 04.09.2017 18:48

Пекин выступает за мирное решение карабахской проблемы - министр обороны Китая

Китай выступает за исключительно мирное решение карабахского конфликта, заявил министр обороны КНР Чан Ваньцюань на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Армении, В.Саркисян со своей стороны отметил, что, хотя Ереван привержен своей позиции - решить проблему путем переговоров, "тем не менее, ВС страны всегда готовы к любому развитию событий".

Министры обороны Армении и Китая отметили, что эффективными направлениями сотрудничества является подготовка военных кадров и взаимодействие в гуманитарной сфере.

"На встрече были обсуждены также вопросы международной безопасности. Министры посчитали необходимым приложить больше усилий для углубления армяно-китайского взаимодействия в сфере обороны", - отметили в пресс-службе Минобороны Армении.

В рамках встречи был также подписан документ о предоставлении китайской помощи Армении в сфере обороны на сумму 10 млн юаней ($1,52 млн).

"В.Саркисян поблагодарил китайскую сторону за предоставление Армении на протяжении нескольких лет безвозмездной помощи в сфере обороны", - сообщили в Минобороны Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КИТАЙ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]