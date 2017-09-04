Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 32° 6 Сен 24° 32° 7 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 04.09.2017 19:50

Стоимость всей недвижимости в мире оценена в $200 трлн

Совокупная стоимость всех объектов недвижимости в мире составляет $200 трлн, говорится в исследовании британской компании Savills Plc.

Согласно отчету, 84% общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье ($168,5 трлн), остальное составляет коммерческая недвижимость.

Более 70% всей недвижимости в мире в стоимостном выражении ($141,5 трлн) расположено в десяти странах - в Китае, США, Японии, Великобритании, Индии, Германии, Франции, Бразилии, Италии и России.

На первом месте в списке находится Китай ($42,7 трлн), второе - США ($42,1 трлн).

Стоимость всей недвижимости в России составляет $3,6 трлн, из них $2,9 трлн - жилая недвижимость. Отмечается, что треть всей российской жилой недвижимости по стоимости находится в Москве ($870 млрд).

Savills, основанная в 1855 году, является одним из мировых лидеров в области недвижимости. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая услуги по купле-продаже и аренде недвижимости, консалтингу и управлению недвижимостью, на рынках более 60 стран мира, ее штат насчитывает 30 тыс. сотрудников. На московском рынке элитной недвижимости компания работает с 1993 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕДВИЖИМОСТЬ, СУММА, ОЦЕНКА


Похожие новости


Богатейшие люди мира владеют недвижимостью общей стоимостью $3 трлн

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]