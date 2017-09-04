Стоимость всей недвижимости в мире оценена в $200 трлн

Совокупная стоимость всех объектов недвижимости в мире составляет $200 трлн, говорится в исследовании британской компании Savills Plc.
Согласно отчету, 84% общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье ($168,5 трлн), остальное составляет коммерческая недвижимость.
Более 70% всей недвижимости в мире в стоимостном выражении ($141,5 трлн) расположено в десяти странах - в Китае, США, Японии, Великобритании, Индии, Германии, Франции, Бразилии, Италии и России.
На первом месте в списке находится Китай ($42,7 трлн), второе - США ($42,1 трлн).
Стоимость всей недвижимости в России составляет $3,6 трлн, из них $2,9 трлн - жилая недвижимость. Отмечается, что треть всей российской жилой недвижимости по стоимости находится в Москве ($870 млрд).
Savills, основанная в 1855 году, является одним из мировых лидеров в области недвижимости. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая услуги по купле-продаже и аренде недвижимости, консалтингу и управлению недвижимостью, на рынках более 60 стран мира, ее штат насчитывает 30 тыс. сотрудников. На московском рынке элитной недвижимости компания работает с 1993 года.
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