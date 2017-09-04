Уголь восстанавливает утраченные позиции в США благодаря росту цен на газ

Угольная отрасль США, терявшая позиции в последние годы, начала восстанавливать свою долю рынка в текущем году, однако не благодаря действиям президента Дональда Трампа, а из-за активного роста цен на природный газ, пишет Interfax Natural Gas Daily со ссылкой на мнение экспертов.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп пообещал организовать возрождение американской угольной индустрии за счет ослабления требований к экологичности энергетических предприятий. Добыча угля в Штатах действительно начала расти, как и доля угля в энергетической корзине, однако аналитики объясняют это не действиями президента, а изменениями на рынках энергоносителей.

"Потребление угля выросло благодаря сильному спросу со стороны энергетического сектора, - говорит основатель консалтинговой компании Perret Associates Гийом Перре. - Кроме того, наблюдается увеличение экспорта в Европу и даже в Азию".

Добыча угля в США упала на треть с 2008 по 2016 год, с 1,2 млрд тонн в год до 800 млн тонн, по данным Минэнерго страны. Однако в первом квартале 2017 года добыча повысилась на 14%, до 197 млн тонн с 173 млн тонн в том же квартале прошлого года.

В первом полугодии этого года доля угля в производстве электроэнергии в Штатах повысилась до 30,3% с 29,1% в январе-июне 2016 года.

Лучше всего такую динамику объясняет скачок цен на газ. Если в середине 2016 года котировки на площадке Henry Hub опускались до $1,77 за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ), то в мае этого года они достигли $3,27 за 1 млн БТЕ, то есть подскочили на 84%.

Цены на уголь за тот же период на бирже NYMEX поднялись всего на 11%, до $50 за тонну, или $2,52 за 1 млн БТЕ.

"При ценах ниже $2 за 1 млн БТЕ очень немногие угольные электростанции могут конкурировать с газом, - отмечает старший директор отдела мирового рынка угля в IHS Markets Джеймс Стивенсон. - Теперь, после роста цен на газ, многие такие станции, едва сводившие концы с концами в 2016 году, теперь получают существенную прибыль".

Экспорт угля также играет существенную роль в повышении добычи в США. Так, по прогнозам Минэнерго, Штаты продадут за рубеж более 70 млн тонн угля в 2017 году против 60,3 млн тонн в 2016 году.