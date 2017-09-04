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Дальнее зарубежье 04.09.2017 19:10

Постпред США заявляет о необходимости серьезного пересмотра политики в отношении Пхеньяна со стороны СБ ООН

Постпред США при ООН Никки Хэйли заявила в понедельник на заседании СБ ООН, что его членам нужно действовать гораздо жестче в отношении КНДР.

"Члены СБ ООН должны сказать: "Хватит значит хватит", - отметила Н.Хэйли.

По ее словам, "время полумер прошло, и нужно принять самые жесткие меры".

"Мы занимались многочисленными прямыми и многосторонними переговорами с северокорейским режимом, и раз за разом это не срабатывало", - подчеркнула она.

Она отметила, что ООН нужно действовать, пока "не стало слишком поздно".

"Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) хочет, чтобы его страну признали ядерной державой. Но быть ядерной державой не означает использование этого ужасного оружия, чтобы угрожать другим. Ядерные державы понимают свою ответственность. Ким Чен Ын не демонстрирует подобного понимания ", - отметила Н.Хэйли.

Она добавила, что терпение США в отношении поведения КНДР не является безграничным.

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Тэги: ООН, США, КНДР, КОНТРМЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]