США и Украина с 4 по 8 сентября проведут наблюдательный полет над Белоруссией и Россией

Миссия США и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Белоруссии и России, сообщили в министерстве обороны Белоруссии в понедельник.

"С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации", - проинформировали в Минобороны Беларуси.

Там отметили, что целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.

Сайт российской газеты "Красная звезда" уточняет, что полет пройдет в период с 4 по 9 сентября на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка.

Как заявил газете начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в ходе выполнения полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ сообщают, что один представитель Вооруженных сил Украины вместе с наблюдателями от США будет участвовать в общем наблюдательном полете над территориями Белоруссии и РФ по Договору об открытом небе.

"Цель мероприятия - контроль над военной деятельностью и соблюдением требований международных договоров в сфере контроля над обычными вооружениями. Наблюдательный полет будет проведен в два этапа. Первый этап - 6 сентября над территорией Республики Беларусь, в том числе вдоль украинско-белорусской границы и над Калининградской областью РФ. Второй этап - 8 сентября 2017 года над Московской и Ленинградской областями РФ", - сообщают украинские верификаторы.

Общая длина маршрута наблюдательного полета будет составлять 5 тыс. км. Обработка фотоматериалов будет проводиться согласно процедурам Договора с открытого неба в период с 11 по 15 сентября совместно с представителями США, Украины, Белоруссии и РФ на авиабазе Райт-Паттерсон в США.

Самолет ОС-135Б относится к классу самолётов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

В августе сообщалось, что в рамках того же договора российский наблюдательный ТУ-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США. В американском военном ведомстве назвали это "рутинным мероприятием".

По словам представителя Пентагона, которые приводило издание Politico, в соответствии с требованиями договора иностранные наблюдатели сами выбирают маршруты полетов, которые затем согласовываются со страной, над которой они совершаются. Полеты проходят под жестким контролем, на борту иностранных самолетов находятся представители военных ведомств стран, над которыми ведутся наблюдательные полеты.

Россия подписала Договор по открытому небу в 1992 году. Участниками договора являются более 30 государств.

В соответствии с положениями договора, государствам-участникам предоставлено право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, что способствует укреплению межгосударственного доверия в области контроля над вооружениями.