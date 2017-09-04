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СНГ 04.09.2017 20:34

В банковских ячейках в Швейцарии найдено много золота, принадлежавшего человеку из "семьи Януковича" - генпрокурор Украины

В банковских ячейках в Швейцарии найдено золото, которое принадлежит человеку, близкому к окружению бывшего президента Украины Виктору Януковичу, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я не могу пока сообщать, кому именно принадлежит и ячейка с золотом, чтобы не навредить интересам следствия. Но могу подтвердить - большое количество золота найдено в банковских ячейках в Швейцарии, и принадлежит человеку, близкому к так называемой "семье Януковича", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Николаеве, сообщает интернет издание "Украинская правда" в понедельник.

Он добавил, что Генеральная прокуратура Украины принимает меры для ареста найденного золота.

Ю.Луценко отказался раскрывать подробности, но отметил, что украинским правоохранителям удалось найти золото благодаря тому, что подозреваемые заключали сделки со следствием. Он пообещал рассказать все детали в ближайшее время.

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Тэги: УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, ЯНУКОВИЧ, ЗОЛОТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]