В банковских ячейках в Швейцарии найдено золото, которое принадлежит человеку, близкому к окружению бывшего президента Украины Виктору Януковичу, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я не могу пока сообщать, кому именно принадлежит и ячейка с золотом, чтобы не навредить интересам следствия. Но могу подтвердить - большое количество золота найдено в банковских ячейках в Швейцарии, и принадлежит человеку, близкому к так называемой "семье Януковича", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Николаеве, сообщает интернет издание "Украинская правда" в понедельник.

Он добавил, что Генеральная прокуратура Украины принимает меры для ареста найденного золота.

Ю.Луценко отказался раскрывать подробности, но отметил, что украинским правоохранителям удалось найти золото благодаря тому, что подозреваемые заключали сделки со следствием. Он пообещал рассказать все детали в ближайшее время.