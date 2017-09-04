Генсек ООН надеется на единство СБ ООН в отношении КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что СБ ООН проявит единство по проблеме КНДР и предпримет соответствующие действия в ответ на действия Пхеньяна, заявил в понедельник заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман
"Генеральный секретарь рассчитывает, что Совет Безопасности будет един и предпримет соответствующие действия", - сказал Дж.Фелтман в понедельник на чрезвычайном заседании СБ ООН.
По его словам, "серьезное развитие ситуации в последнее время требует всеобъемлющего ответа, чтобы сломить череду провокаций КНДР; такой ответ должен включать мудрую и смелую дипломатию для того, чтобы быть эффективным".
"Необходимо также реагировать на гуманитарную ситуацию в КНДР, вне зависимости от политической обстановки", - отметил он.
"Мы продолжим тесно сотрудничать с международными организациями, имеющими отношение к этому, с членами Совбеза и с правительствами стран", - добавил Дж.Фелтман.
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