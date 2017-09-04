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Дальнее зарубежье 04.09.2017 20:58

Генсек ООН надеется на единство СБ ООН в отношении КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что СБ ООН проявит единство по проблеме КНДР и предпримет соответствующие действия в ответ на действия Пхеньяна, заявил в понедельник заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман

"Генеральный секретарь рассчитывает, что Совет Безопасности будет един и предпримет соответствующие действия", - сказал Дж.Фелтман в понедельник на чрезвычайном заседании СБ ООН.

По его словам, "серьезное развитие ситуации в последнее время требует всеобъемлющего ответа, чтобы сломить череду провокаций КНДР; такой ответ должен включать мудрую и смелую дипломатию для того, чтобы быть эффективным".

"Необходимо также реагировать на гуманитарную ситуацию в КНДР, вне зависимости от политической обстановки", - отметил он.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с международными организациями, имеющими отношение к этому, с членами Совбеза и с правительствами стран", - добавил Дж.Фелтман.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]