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СНГ 05.09.2017 11:33

Путин признал право США на сокращение числа дипучреждений РФ, но упрекнул Вашингтон в хамстве

Вашингтон имел право сократить число дипучреждений РФ в США, но это делалось в хамской манере и говорит об отсутствии политической культуры американского истеблишмента, считает президент РФ Владимир Путин.

"То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений - это их право. Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне.

"Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией, но с этим ничего уже не поделаешь, таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истеблишмента", - добавил президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ДИПУЧРЕЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]