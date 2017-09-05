Путин признал право США на сокращение числа дипучреждений РФ, но упрекнул Вашингтон в хамстве

Вашингтон имел право сократить число дипучреждений РФ в США, но это делалось в хамской манере и говорит об отсутствии политической культуры американского истеблишмента, считает президент РФ Владимир Путин.

"То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений - это их право. Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне.

"Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией, но с этим ничего уже не поделаешь, таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истеблишмента", - добавил президент.