Новым послом Южной Кореи в России станет У Юн Гын

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил У Юн Гына на должность нового посла страны в России, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление администрации президента.

До настоящего момента У Юн Гын работал в Национальном собрании страны, где занимал пост руководителя аппарата.

У него докторская степень в области политологии Санкт-Петербургского университета.

"Ренхап" отмечает, что имя нового посла было озвучено накануне начала визита президента Южной Кореи в Россию, где он примет участие в Восточном экономическом форуме.