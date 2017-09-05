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Дальнее зарубежье 05.09.2017 11:47

Новым послом Южной Кореи в России станет У Юн Гын

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил У Юн Гына на должность нового посла страны в России, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление администрации президента.

До настоящего момента У Юн Гын работал в Национальном собрании страны, где занимал пост руководителя аппарата.

У него докторская степень в области политологии Санкт-Петербургского университета.

"Ренхап" отмечает, что имя нового посла было озвучено накануне начала визита президента Южной Кореи в Россию, где он примет участие в Восточном экономическом форуме.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]