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Дальнее зарубежье 05.09.2017 11:17

Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в Токио из-за возгорания двигателя

Самолет авиакомпании Japan Airlines совершил во вторник экстренную посадку в международном аэропорту Токио из-за произошедшего вскоре после взлета возгорания двигателя, сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, возгорание произошло после того, как в него попала птица.

На борту авиалайнера, направлявшегося из японской столицы в Нью-Йорк, находились 233 пассажира и 15 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Отмечается, что никаких сбоев в работе международного аэропорта Токио из-за этого инцидента не последовало.

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Тэги: ЯПОНИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]