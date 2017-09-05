Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в Токио из-за возгорания двигателя

Самолет авиакомпании Japan Airlines совершил во вторник экстренную посадку в международном аэропорту Токио из-за произошедшего вскоре после взлета возгорания двигателя, сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, возгорание произошло после того, как в него попала птица.

На борту авиалайнера, направлявшегося из японской столицы в Нью-Йорк, находились 233 пассажира и 15 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Отмечается, что никаких сбоев в работе международного аэропорта Токио из-за этого инцидента не последовало.