Путин счел наивным вопрос, не разочаровался ли он в Трампе: мы же не жених и невеста

Президент РФ Владимир Путин назвал наивным вопрос по поводу его возможного разочарования в новом президенте США Дональде Трампе и отказался обсуждать перспективы в случае импичмента главы Белого дома, поскольку это внутреннее дело США.

"Что касается разочарования или неразочарования, ваш вопрос звучит очень наивно. Он (Д.Трамп) же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью", - сказал В.Путин на пресс-конференции во вторник, в ответ на вопрос, разочарован ли он развитием отношений со своим американским коллегой.

Он также счел некорректным обсуждать развитие российско-американских отношений в случае вынесения импичмента Д.Трампу.

"Полагаю, что абсолютно некорректно было бы с нашей стороны обсуждать возможности развития внутриполитической ситуации в самих США. Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов", - сказал В.Путин.