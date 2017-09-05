Россия планирует усилить наземный эшелон системы предупреждения о ракетном нападении из-за активизации северокорейской ракетной программы, пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, близкий к Минобороны РФ.

Собеседник издания отмечает, что радиолокационная станция дальнего обнаружения "Воронеж-М" в Иркутске фиксирует пуски баллистических ракет КНДР, однако "с учетом развития ракетной программы Северной Кореи потребуется усиление наземного сегмента системы предупреждения о ракетном нападении".

Газета отмечает, что будут наращиваться боевые возможности станции не только в Иркутске, но и в Енисейске Красноярского края.

"Можно также усилить северокорейское направление еще одной РЛС типа "Воронеж", но это потребует выделения дополнительных средств",- отметил собеседник "Коммерсанта".

Кроме того, высокопоставленный военно-дипломатический источник газеты отметил, что, как пишет издание, "Москву беспокоят не столько проводимые КНДР ракетные пуски (все они были направлены не в сторону России), сколько последствия потенциального ответа со стороны Южной Кореи и США".