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Дальнее зарубежье 05.09.2017 12:02

Ракетная программа КНДР требует усиления российских "дальних" РЛС в Сибири - СМИ

Россия планирует усилить наземный эшелон системы предупреждения о ракетном нападении из-за активизации северокорейской ракетной программы, пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, близкий к Минобороны РФ.

Собеседник издания отмечает, что радиолокационная станция дальнего обнаружения "Воронеж-М" в Иркутске фиксирует пуски баллистических ракет КНДР, однако "с учетом развития ракетной программы Северной Кореи потребуется усиление наземного сегмента системы предупреждения о ракетном нападении".

Газета отмечает, что будут наращиваться боевые возможности станции не только в Иркутске, но и в Енисейске Красноярского края.

"Можно также усилить северокорейское направление еще одной РЛС типа "Воронеж", но это потребует выделения дополнительных средств",- отметил собеседник "Коммерсанта".

Кроме того, высокопоставленный военно-дипломатический источник газеты отметил, что, как пишет издание, "Москву беспокоят не столько проводимые КНДР ракетные пуски (все они были направлены не в сторону России), сколько последствия потенциального ответа со стороны Южной Кореи и США".

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, РЛС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]