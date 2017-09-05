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СНГ 05.09.2017 14:01

Очередная сессия Верховной Рады Украины открылась в торжественной обстановке

Верховная Рада Украины во вторник торжественно открыла работу 7-й сессии VIII созыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник утром на торжественном открытии работы сессии присутствуют (зарегистрировались) 375 народных депутатов. Также прибыли премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, послы и представители дипучреждений иностранных государств.

Ранее сообщалось, что украинский парламент планирует принять законопроекты по пяти ключевым реформам: образовательной, пенсионной, правовой (внесение изменений в кодексы), реформы парламента и медицинской реформы.

Традиционно при открытии сессии исполнили гимн Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, СЕССИЯ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]