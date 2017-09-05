Более 120 тыс. мусульман-рохинджа были вынуждены бежать из Мьянмы в Бангладеш за последние полторы недели - ООН

По меньшей мере 123 тыс. представителей мусульманского народа рохинджа бежали из Мьянмы с начала обострения конфликта 25 августа, сообщили во вторник в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Так, как сообщил агентству ЭФЭ представитель миссии в Бангладеш, за последние 24 часа более 30 тыс. мусульман-рохинджа прибыли в эту страну. В настоящее время большинство из них разместились во временных лагерях.
Как отмечается в сообщении ЭФЭ, количество прибывающих в Бангладеш продолжает расти.
Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, в штате Ракхайн тлел многие годы.
Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.
По мнению ООН, эта народность является одним из самых притесняемых этнических меньшинств на планете.
Помощник президента Азербайджана назвал провокацией информацию об использовании властями страны компаний для отмывания $2,9 млрд
Президент Азербайджана и его семья не причастны к отмыванию в Великобритании около $3 млрд - пресс-служба
Азербайджан обеспокоен насилием против мусульман в Мьянме - МИД
Госнефтефонд Азербайджана в августе увеличил продажу инвалюты на аукционах на 16%
Инфляция в странах ОЭСР в июле усилилась до 2% из-за повышения цен на энергоносители
Азербайджан и РФ закладывают в госбюджете на 2018г цену на нефть $40 за баррель - Голикова
Lego снизил выручку впервые за 13 лет, объявила о "перезагрузке" бизнеса
Азеригаз за 8 месяцев газифицировал около 270 новостроек
Президент Алиев осмотрел реконструированные школы в Низаминском районе Баку
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»