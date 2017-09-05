Более 120 тыс. мусульман-рохинджа были вынуждены бежать из Мьянмы в Бангладеш за последние полторы недели - ООН

По меньшей мере 123 тыс. представителей мусульманского народа рохинджа бежали из Мьянмы с начала обострения конфликта 25 августа, сообщили во вторник в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Так, как сообщил агентству ЭФЭ представитель миссии в Бангладеш, за последние 24 часа более 30 тыс. мусульман-рохинджа прибыли в эту страну. В настоящее время большинство из них разместились во временных лагерях.

Как отмечается в сообщении ЭФЭ, количество прибывающих в Бангладеш продолжает расти.

Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, в штате Ракхайн тлел многие годы.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.

По мнению ООН, эта народность является одним из самых притесняемых этнических меньшинств на планете.