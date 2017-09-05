Пожар в лесном массиве на севере Азербайджана потушен - МЧС

Потушен пожар в лесном массиве на территории Хачмазского района и в Шахдагском национальном парке (север Азербайджана), сообщает пресс-служба МЧС республики.
«Возникший 31 августа в лесном массиве на территории Хачмазского района (120 га) и Шахдагском национальном парке (10 га) пожар, был потушен утром 5 сентября»,- говорится в сообщении.
В результате пожара сгорели кустарники, высохшие деревья. "Остальная часть леса и парка была защищена от огня", - подчеркивает ведомство.
К тушению пожара были привлечены личный состав и техника противопожарной службы МЧС и Управления лесного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов.
Ф.Исазаде
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