Президент Алиев осмотрел реконструированные школы в Низаминском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник осмотрел реконструированные учебные заведения в Низаминском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Глава государства ознакомился с проведенными работами по капитальному ремонту и реконструкции в школе-лицее №62 и школе №10.

Глава Исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал И.Алиева о работах, проделанных в учебных заведениях.

Ф.Исазаде