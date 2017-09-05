Глава МИД Молдавии подтвердил намерение Кишинева добиваться включения в повестку ГА ООН вопроса о выводе российских войск из Приднестровья

Кишинев намерен добиваться включения вопроса о выводе российских войск из Приднестровья в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается 12 сентября, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Андрей Галбур.
Глава внешнеполитического ведомства заявил об этом в ходе встречи с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, который избран председателем 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МИДЕИ.
"Андрей Галбур представил своему коллеге из Словакии Мирославу Лайчаку аргументы, которые лежат в основе просьбы Республики Молдова включить в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи ООН тему, касающуюся вывода российских вооруженных сил из Приднестровья", - отмечается в сообщении
Глава молдавского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что включение в повестку Генассамблеи ООН вопроса вывода российских войск из Молдавии позволит "провести на платформе ООН конструктивное обсуждение проблемы незаконного пребывания российских войск на территории страны за последние 25 лет".
Он напомнил также о том, что еще в 1999 году Россия в рамках ОБСЕ взяла на себя обязательства о выводе своих войск и вооружений до 2002 г., а также о решении Конституционного суда Молдавии от 2 мая 2017 года о незаконности нахождения на территории страны иностранных войск.
Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что Молдавия "поддерживает приоритеты избранного председателя сессии Генассамблеи ООН и будет эффективно сотрудничать для достижения этих целей".
Встреча состоялась накануне в рамках Стратегического форума в Бледе (Словения).
М. Лайчак хорошо знаком с Молдавией и приднестровской проблематикой. Он неоднократно бывал в Кишиневе и Тирасполе, был представителем ЕС на переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". В 2019 г. Словакия будет председательствовать в ОБСЕ.
Сообщалось, что в конце августа постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи.
Посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу вызвали в МИД РФ, где заявили, что этот шаг Кишинева "является недружественным и провокационным", призвав Кишинев отказаться от этого намерения.
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