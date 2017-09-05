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СНГ 05.09.2017 13:01

В Киеве отвергают идею Путина о миротворцах ООН лишь вдоль линии соприкосновения в Донбассе

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения сторон конфликта на востоке Украины не может быть и речи, так как эта линия не является украинской государственной границей.

На своей странице в соцсети Фейсбук во вторник она написала, что "линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии". "Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными... территориями... Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах вдоль линии соприкосновения", - подчеркнула она.

Президент РФ В.Путин ранее заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на юго-востоке Украины, и поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По словам В.Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ".

"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

По его словам, "если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины". "И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности", - подчеркнул глава государства.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, МИРОТВОРЦЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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