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СНГ 05.09.2017 13:16

Взятие Дейр-эз-Зора будет означать, что террористы понесли серьезное поражение, а правительство Асада получило преимущество - Путин

Взятие сирийскими правительственными войсками Дейр-эз-Зора будет означать серьёзное поражение террористов и укрепление позиций сил президента Сирии Башара Асада, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как только операция в Дейр-эз-Зоре будет завершена, это будет означать, что террористы понесли очень серьёзное поражение, а правительственные силы, правительство Асада получило неоспоримое преимущество", - сказал В.Путин на пресс-конференции во вторник.

По его мнению, несмотря на взятие правительственными силами новых территорий, пока о полном поражении ИГИЛ и других террористических группировках в Сирии "говорить рано".

"Но то, что кардинально ситуация меняется на территории Сирии - это факт", - сказал В.Путин.

После этого, по его словам, нужно будет сделать следующий шаг в укреплении режима прекращения и наладить политический процесс и начать восстановление экономики Сирии.

"Это огромная работа, и без помощи международного сообщества здесь сирийскими властям будет трудно решать стоящие перед ними задачи", - отметил президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]