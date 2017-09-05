Взятие Дейр-эз-Зора будет означать, что террористы понесли серьезное поражение, а правительство Асада получило преимущество - Путин

Взятие сирийскими правительственными войсками Дейр-эз-Зора будет означать серьёзное поражение террористов и укрепление позиций сил президента Сирии Башара Асада, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как только операция в Дейр-эз-Зоре будет завершена, это будет означать, что террористы понесли очень серьёзное поражение, а правительственные силы, правительство Асада получило неоспоримое преимущество", - сказал В.Путин на пресс-конференции во вторник.
По его мнению, несмотря на взятие правительственными силами новых территорий, пока о полном поражении ИГИЛ и других террористических группировках в Сирии "говорить рано".
"Но то, что кардинально ситуация меняется на территории Сирии - это факт", - сказал В.Путин.
После этого, по его словам, нужно будет сделать следующий шаг в укреплении режима прекращения и наладить политический процесс и начать восстановление экономики Сирии.
"Это огромная работа, и без помощи международного сообщества здесь сирийскими властям будет трудно решать стоящие перед ними задачи", - отметил президент.
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