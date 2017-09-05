Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" достиг четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

По его информации, "Ирма" движется к островам Карибского моря, скорость порывов ветра достигает 215 км/ч.

К урагану готовятся в Пуэрто-Рико, на Кубе и в американском штате Флорида.

В частности, накануне губернатор Флориды Рик Скотт объявил на территории штата режим чрезвычайной ситуации.

"Во Флориде мы всегда готовимся к худшему и надеемся на лучшее, и так как точное направление движения Ирмы на данный момент неизвестно, мы не можем не готовиться к нему", - говорится в заявлении Р.Скотта.

Режим ЧС ввел также губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, отменены занятия в школах и университетах.

Администрация Пуэрто-Рико подготовило 456 убежищ, которые смогут вместить более 62 тыс. человек, а также закупила продовольствие на сумму более $65 млн, чтобы раздавать его тем жителям, кто может пострадать от разгула стихии.