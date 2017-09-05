Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" достиг четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.
По его информации, "Ирма" движется к островам Карибского моря, скорость порывов ветра достигает 215 км/ч.
К урагану готовятся в Пуэрто-Рико, на Кубе и в американском штате Флорида.
В частности, накануне губернатор Флориды Рик Скотт объявил на территории штата режим чрезвычайной ситуации.
"Во Флориде мы всегда готовимся к худшему и надеемся на лучшее, и так как точное направление движения Ирмы на данный момент неизвестно, мы не можем не готовиться к нему", - говорится в заявлении Р.Скотта.
Режим ЧС ввел также губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, отменены занятия в школах и университетах.
Администрация Пуэрто-Рико подготовило 456 убежищ, которые смогут вместить более 62 тыс. человек, а также закупила продовольствие на сумму более $65 млн, чтобы раздавать его тем жителям, кто может пострадать от разгула стихии.
Помощник президента Азербайджана назвал провокацией информацию об использовании властями страны компаний для отмывания $2,9 млрд
Президент Азербайджана и его семья не причастны к отмыванию в Великобритании около $3 млрд - пресс-служба
Азербайджан обеспокоен насилием против мусульман в Мьянме - МИД
Госнефтефонд Азербайджана в августе увеличил продажу инвалюты на аукционах на 16%
Инфляция в странах ОЭСР в июле усилилась до 2% из-за повышения цен на энергоносители
Азербайджан и РФ закладывают в госбюджете на 2018г цену на нефть $40 за баррель - Голикова
Lego снизил выручку впервые за 13 лет, объявила о "перезагрузке" бизнеса
Азеригаз за 8 месяцев газифицировал около 270 новостроек
Президент Алиев осмотрел реконструированные школы в Низаминском районе Баку
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»