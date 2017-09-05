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СНГ 05.09.2017 14:15

Лукашенко об учениях "Запад-2017": нападать ни на кого не собираемся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что совместные белорусско-российские маневры "Запад-2017" носят оборонительный характер.

"Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения - мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", - цитирует президента госагентство "БелТА" с его встречи с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Белоруссии, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

"Хотел бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться - оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай", - сказал глава государства.

Стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]