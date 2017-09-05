Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что совместные белорусско-российские маневры "Запад-2017" носят оборонительный характер.

"Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения - мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", - цитирует президента госагентство "БелТА" с его встречи с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Белоруссии, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

"Хотел бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться - оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай", - сказал глава государства.

Стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября.