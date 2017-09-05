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Финансы 05.09.2017 12:21

Президент Алиев принял участников XVII сессии Совета руководителей органов высшего финансового контроля СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник в Баку участников XVII сессии Совета руководителей органов высшего финансового контроля стран-членов СНГ, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, ФИНКОНТРОЛЬ, СЕССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]