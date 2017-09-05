Счетные палаты Азербайджана и РФ примут программу сотрудничества на 2018-2021 года

Счетные палаты Азербайджана и России обсуждают программу сотрудничества в 2018-2021 годах, сказала журналистам во вторник в Баку председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас мы находимся в обсуждении относительно возможных перспектив программы сотрудничества в 2018-2021 годах», - сказала Т.Голикова.

По ее словам, эта программа охватит проведение Счетными палатами двух стран совместных контрольных мероприятий.

«В 2015 году мы с коллегами из Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. Мы имеем возможность не просто обмениваться опытом, но и проводить совместные параллельные контрольные мероприятия. У нас был такой опыт по Каспийскому морю», - сказала Т.Голикова.

Т.Голикова оценила азербайджано-российское межгосударственное сотрудничество как плодотворное.

«У нас очень плодотворное сотрудничество с Азербайджаном. Россию и Азербайджан объединяет 20-летний договор о дружбе и сотрудничестве. У нас растет товарооборот, что очень приятно отметить. В прошлом году товарооборот вырос почти на 50%. Это очень хорошие показатели», - сказала Т.Голикова.

Как сообщалось ранее, Т.Голикова участвует в XVII сессии Совета руководителей органов высшего финансового контроля стран-членов СНГ, которая проходит в Баку.

А.Ахундов, Р.Бабаев