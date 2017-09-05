Счетные палаты Азербайджана и РФ примут программу сотрудничества на 2018-2021 года

Счетные палаты Азербайджана и России обсуждают программу сотрудничества в 2018-2021 годах, сказала журналистам во вторник в Баку председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас мы находимся в обсуждении относительно возможных перспектив программы сотрудничества в 2018-2021 годах», - сказала Т.Голикова.
По ее словам, эта программа охватит проведение Счетными палатами двух стран совместных контрольных мероприятий.
«В 2015 году мы с коллегами из Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. Мы имеем возможность не просто обмениваться опытом, но и проводить совместные параллельные контрольные мероприятия. У нас был такой опыт по Каспийскому морю», - сказала Т.Голикова.
Т.Голикова оценила азербайджано-российское межгосударственное сотрудничество как плодотворное.
«У нас очень плодотворное сотрудничество с Азербайджаном. Россию и Азербайджан объединяет 20-летний договор о дружбе и сотрудничестве. У нас растет товарооборот, что очень приятно отметить. В прошлом году товарооборот вырос почти на 50%. Это очень хорошие показатели», - сказала Т.Голикова.
Как сообщалось ранее, Т.Голикова участвует в XVII сессии Совета руководителей органов высшего финансового контроля стран-членов СНГ, которая проходит в Баку.
А.Ахундов, Р.Бабаев
Госнефтефонд Азербайджана в августе увеличил продажу инвалюты на аукционах на 16%
Инфляция в странах ОЭСР в июле усилилась до 2% из-за повышения цен на энергоносители
Азербайджан и РФ закладывают в госбюджете на 2018г цену на нефть $40 за баррель - Голикова
Lego снизил выручку впервые за 13 лет, объявила о "перезагрузке" бизнеса
Азеригаз за 8 месяцев газифицировал около 270 новостроек
Президент Алиев осмотрел реконструированные школы в Низаминском районе Баку
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района
Постпреды стран ЕС в среду без обсуждения согласуют очередное продление индивидуальных санкций в отношении России - источник
Молдавия не примет участия в международных военных учениях на Украине - Додон
Суд в Тбилиси приговорил к девяти годам тюрьмы священника, признанного виновным в попытке убийства секретаря патриарха
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»