Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0251 RUR   0.0294 GBR   2.2 TRY   0.4962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 32° Завтра 24° 32° 7 Сен 21° 30° 8 Сен 18° 27°

Внешняя политика 05.09.2017 12:54

Счетные палаты Азербайджана и РФ примут программу сотрудничества на 2018-2021 года

Счетные палаты Азербайджана и России обсуждают программу сотрудничества в 2018-2021 годах, сказала журналистам во вторник в Баку председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас мы находимся в обсуждении относительно возможных перспектив программы сотрудничества в 2018-2021 годах», - сказала Т.Голикова.

По ее словам, эта программа охватит проведение Счетными палатами двух стран совместных контрольных мероприятий.

«В 2015 году мы с коллегами из Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. Мы имеем возможность не просто обмениваться опытом, но и проводить совместные параллельные контрольные мероприятия. У нас был такой опыт по Каспийскому морю», - сказала Т.Голикова.

Т.Голикова оценила азербайджано-российское межгосударственное сотрудничество как плодотворное.

«У нас очень плодотворное сотрудничество с Азербайджаном. Россию и Азербайджан объединяет 20-летний договор о дружбе и сотрудничестве. У нас растет товарооборот, что очень приятно отметить. В прошлом году товарооборот вырос почти на 50%. Это очень хорошие показатели», - сказала Т.Голикова.

Как сообщалось ранее, Т.Голикова участвует в XVII сессии Совета руководителей органов высшего финансового контроля стран-членов СНГ, которая проходит в Баку.

А.Ахундов, Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, СЧЕТПАЛАТЫ, ПРОГРАММА


Похожие новости


VIII азербайджано-российский межрегиональный форум пройдет 28 сентября в Ставрополе Азербайджан до 20 довел число компаний, включенных в реестр Россельхознадзора для экспорта продукции в РФ Азербайджан получил новую партию вооружения из РФ Таможенные органы Азербайджана и РФ подписали протокол об обмене информацией о товарах при пересечении границы Москва надеется на подписание конвенции по статусу Каспия на саммите президентов в Казахстане – замглавы МИД России В Баку довольны уровнем ВТС с Россией – замминистра обороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]