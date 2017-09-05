Азербайджан обеспокоен насилием против мусульман в Мьянме - МИД

Баку обеспокоен насилием против мусульман в Мьянме и поддерживает международные усилия по его прекращению, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Выражаем серьезную обеспокоенность продолжающимся насилием против мусульман Рохиньи в Мьянме. Поддерживаем усилия международной общественности, в частности Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по прекращению этого насилия», - заявил Х.Гаджиев.

Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинья (рохинджа), которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, в штате Ракхайн тлел многие годы.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.

По мнению ООН, эта народность является одним из самых притесняемых этнических меньшинств на планете.

Ф.Исазаде