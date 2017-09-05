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СНГ 05.09.2017 16:04

На консультациях Патрушева в Японии подчеркнута необходимость дипломатического решения ядерной проблемы КНДР - Совбез РФ

Ядерная проблема КНДР должна решаться дипломатическим путем, заявлено на российско-японских консультациях по линии советов безопасности (СБ) в Токио, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь СБ РФ Евгений Аношин.

"Подчеркнута важность политико-дипломатического решения ядерной проблемы КНДР, безусловного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи", - сказал Е.Аношин по итогам консультаций, которые провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев и секретарь СНБ Японии Сетаро Яти.

"Одновременно отмечена необходимость выполнения российско-китайской "дорожной карты" по урегулированию ситуации на Корейском полуострове", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, ЯПОНИЯ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]