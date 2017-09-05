На консультациях Патрушева в Японии подчеркнута необходимость дипломатического решения ядерной проблемы КНДР - Совбез РФ

Ядерная проблема КНДР должна решаться дипломатическим путем, заявлено на российско-японских консультациях по линии советов безопасности (СБ) в Токио, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь СБ РФ Евгений Аношин.

"Подчеркнута важность политико-дипломатического решения ядерной проблемы КНДР, безусловного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи", - сказал Е.Аношин по итогам консультаций, которые провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев и секретарь СНБ Японии Сетаро Яти.

"Одновременно отмечена необходимость выполнения российско-китайской "дорожной карты" по урегулированию ситуации на Корейском полуострове", - отметил он.