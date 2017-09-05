Грузия запросила Украину об экстрадиции Саакашвили

Министерство юстиции Украины получило запрос от главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос главной прокуратуры Грузии был адресован министерству юстиции Украины и генеральной прокуратуре Украины", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

С.Петухов отметил, что по данным Главной прокуратуры Грузии, М.Саакашвили выступает обвиняемым в четырех уголовных производствах, открытых по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: ст. 182, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; ст.333 и ст.117 - злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия; ч.2 ст.332 - злоупотребление положением должностным лицом.

Замминистра юстиции сообщил, что решением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года М.Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В связи с уклонением от явки к следователю и неустановлением места пребывания М.Саакашвили 4 августа 2014 года был объявлен в розыск.

С.Петухов сообщил, что Главная прокуратура Грузии дала гарантию Генпрокуратуре Украины, что запрос не имеет своей целью преследование лица по политическим мотивам, и что М.Саакашвили не будет привлечен к ответственности за совершение преступлений, не предусмотренных запросом, а также не будет выдан третьей стране, и его права не будут нарушаться.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством министерство юстиции пересылает запрос, полученный от Грузии, и сопутствующие материалы, 94 страницы, в генеральную прокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки", - сказал замминистра.

26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили, лишенный президентом Петром Порошенко украинского гражданства, анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).