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Внешняя политика 05.09.2017 13:36

Президент Азербайджана и его семья не причастны к отмыванию в Великобритании около $3 млрд - пресс-служба

Пресс-служба президента Азербайджана опровергла сообщения ряда зарубежных СМИ и НПО об использовании властями Азербайджана подставных компаний в Великобритании для отмывания $2,9 млрд.

«Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют отношения к указанным обвинениям. Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер», - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы за статьями на эту тему в иностранных СМИ стоит Джордж Сорос.

«Мы знаем, что за всем этим против Азербайджана и его руководства стоит Джордж Сорос, имеющий в международном сообществе имидж мошенника, фальсификатора, обманщика и лгуна и его подручные. Грязные дела Дж.Сороса должны быть серьезно расследованы», - говорится в сообщении.

В пресс-службе азербайджанского президента убеждены, что кампания против президента Азербайджана и его семьи ведется с армянским лобби, с которым сотрудничает Дж.Сорос. «Но, несмотря на эти усилия, вся эта кампания ничего не дала. Факт того, что одним из авторов статьи, опубликованной в газете «Guardian» является журналистка армянского происхождения Дина Нагапетян, еще раз доказывает, что эти грязные обвинения являются, в том числе, отвратительными проделками мирового армянства»,- говорится в сообщении.

Ряд зарубежных СМИ и НПО опубликовали совместное расследование, выявившее, что «власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд". По данным СМИ, эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС.

Данные о движении денег по их счетам получила датская газета Berlingske, которая поделилась ими с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОМПАНИИ


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