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Финансы 05.09.2017 13:49

Азербайджан и РФ закладывают в госбюджете на 2018г цену на нефть $40 за баррель - Голикова

Азербайджан и Россия закладывают в проекты госбюджета своих стран на 2018 год цену на нефть на уровне $40 за баррель, сказала журналистам во вторник в Баку председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

«Азербайджан и Россию объединяет очень многое с точки зрения общности подходов к бюджету, к контрольной работе, сбережению финансовых ресурсов, которые мы получаем при высоких ценах на нефть. Мы обменялись с коллегой из Азербайджана мнениями о том, что мы закладываем в бюджет 2018 года одинаковые предпосылки по цене $40 за баррель», - сказала Т.Голикова.

По ее словам, XVII сессия Совета руководителей органов высшего финансового контроля стран СНГ, которая проходит в Баку, посвящена вопросам оценки эффективности взаимодействия Счетных палат с органами исполнительной власти.

«На встрече с нашей делегацией во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил необходимость совместной работы, поскольку объединяет нас одна и та же проблема – проблема более эффективного использования ресурсов в условиях снизившейся цены на нефть, в условиях, когда нам приходится оптимизировать бюджеты, консолидировать все доходные ресурсы для того, чтобы обеспечить в первую очередь социальные обязательства, которые закреплены за бюджетами всех государств, и осуществлять инвестиции», - заявила Т.Голикова.

Как сообщалось ранее, в бюджете-2017 Азербайджан заложил цену на нефть на уровне $40 за баррель.

А.Ахундов, Р.Бабаев

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Тэги: БЮДЖЕТ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]