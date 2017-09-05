Инфляция в странах ОЭСР в июле усилилась до 2% из-за повышения цен на энергоносители

Средний показатель роста потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в июле 2017 года усилился до 2% в годовом исчислении с 1,9% в июне.

Как сообщается в пресс-релизе организации, основным фактором ускорения темпов инфляции стало повышение цен на энергоносители.

По оценкам ОЭСР, энергоносители в позапрошлом месяце подорожали на 3,7% по сравнению с июлем 2016 года, тогда как в июне повышение составило 3%. Продовольственная инфляция также усилилась - с 1,6% в июне до 1,7% в июле.

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в июле составила 1,8% третий месяц подряд.

Среди государств G7 ускорение темпов роста потребительских цен фиксировалось в Канаде, где инфляция усилилась с 1% в июне до 1,2% в июле, а также в США и Германии - с 1,6% до 1,7%.

Инфляция была стабильна во Франции (0,7%), Японии (0,4%) и Великобритании (2,6%). В Италии наблюдалось небольшое ослабление - с 1,2% до 1,1%.

Темпы роста цен в 19 странах еврозоны (индекс HICP) в июле не изменились - 1,3%, как и месяцем ранее, а без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей инфляция ускорилась до 1,2% с 1,1% в июне.

Годовые темпы инфляции в странах G20 в позапрошлом месяце составляли 2%, как и в июне.

Рост потребительских цен в Российской Федерации и Индонезии замедлился с 4,4% до 3,9%, в ЮАР - с 5% до 4,4%, в Бразилии - с 3% до 2,7%, в Китае - с 1,5% до 1,4%. Вместе с тем в Индии инфляция усилилась до 1,8%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.