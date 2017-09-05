Помощник президента Азербайджана назвал провокацией информацию об использовании властями страны компаний для отмывания $2,9 млрд

В Баку считают предвзятыми, безосновательными и провокационными информации, распространенные за авторством «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (The Organized Crime and Corruption Reporting Project).
«Еще раз заявляем, что распространенные за подписью «The Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP) последние обвинения носят предвзятый, безосновательный, провокационный характер и являются составной частью кампании очернения, организованного против Азербайджана со стороны определенных кругов», - заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов госагентству «АзерТАдж».
По его словам, независимая внешняя и внутренняя политика правового, демократического Азербайджана вызывает «серьезную обеспокоенность некоторых заинтересованных кругов, особенно, Армении и армянского лобби».
«Распространяемые созданными для этих целей непрозрачными организациями, каковым является и «The Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP), полные предвзятых обвинений и субъективные выдумок материалы, готовятся на основании заказов именно таких антиазербайджанских центров и сетей, а затем тиражируются в мировых СМИ», - отметил он.
Основной целью таких публикаций является "нанесение ущерба по здоровому имиджу Баку и формирование отрицательного международного мнения об Азербайджане".
«Под сомнение также безосновательно ставится деятельность известных общественно-политических деятелей, официальных лиц и экспертов, демонстрирующих дружеское отношение и высказывающих позитивные мнения о развитии, общественно-политической жизни и экономических достижениях Азербайджана», - подчеркнул А.Гасанов.
«Хочу также отметить, что, несмотря на то, что и ранее против Азербайджана, президента страны и членов его семьи выдвигались аналогичные предвзятые обвинения, предпринимались попытки организации грязной кампании против нашего государства, тем не менее, их заказчики и исполнители не достигли своих целей», - отметил помощник президента Азербайджана.
Ранее пресс-служба президента Азербайджана опровергла сообщения ряда зарубежных СМИ и НПО об использовании властями Азербайджана подставных компаний в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. «Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют отношения к указанным обвинениям. Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер», - отмечается в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы за статьями на эту тему в иностранных СМИ стоит Джордж Сорос и армянское лобби.
Р.Бабаев
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