Датский производитель игрушек Lego A/S планирует "перезагрузку" бизнеса, предусматривающую сокращение порядка 1,4 тыс. рабочих мест, после первого за 13 лет снижения выручки в первом полугодии 2017 года.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-июне сократилась до 3,4 млрд датских крон ($544 млн) по сравнению с 3,5 млрд крон за тот же период годом ранее.
Выручка Lego в первом полугодии уменьшилась на 5%, до 14,9 млрд крон. Снижение выручки отмечено впервые с 2004 года, когда компания находилась на грани банкротства.
В сообщении Lego отмечается, что сложная организационная структура компании, созданная за последние годы, затруднила дальнейший рост бизнеса.
"Теперь мы нажимаем кнопку перезагрузки для всего бизнеса. Это означает, что мы будем строить менее крупную и менее сложную компанию, что упростит нашу бизнес-модель", - говорится в пресс-релизе.
План реорганизации бизнеса предусматривает сокращение штата сотрудников примерно на 8%, отмечают в компании.
Сокращения затронут порядка 1,4 тыс. из 18,2 тыс. сотрудников Lego, причем их основная часть будет завершена до конца 2017 года.
Lego, как и другие производители игрушек, сталкивается с ослаблением спроса на свою продукцию в связи с появлением видеоигр.
В августе компания сообщила об отставке CEO компании Бали Падды, занявшего эту должность лишь в январе этого года.
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