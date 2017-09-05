Госнефтефонд Азербайджана в августе увеличил продажу инвалюты на аукционах на 16%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в августе 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $292,6 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение августа текущего года продал инвалюты на сумму $292,6 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в июле 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $253,2 млн. Таким образом, в августе 2017 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с июлем 2017 года увеличился на 15,6%.

В целом, в январе-августе текущего года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $2 млрд 233,52 млн (спад на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - ИФ)

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.

А.Азизов