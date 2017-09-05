Мадуро отменил выступление в совете по правам человека ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил планировавшееся на следующую неделю выступление в Совете по правам человека ООН (HRC) без объяснения причин, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя ООН Роландо Гомеса.
"Пожалуйста, примите к сведению, что, согласно информации, полученной секретариатом, президент Венесуэлы Николас Мадуро не будет выступать в Совете по правам человека ООН. Вместо этого в день открытия в понедельник (11 сентября) выступит министр иностранных дел Хорхе Монсеррат", - говорится в письме Р.Гомеса, которое приводят СМИ.
Ранее многие представители правозащитных организаций подвергли критике планы Н.Мадуро выступить с речью о правах человека в ООН, в частности, исполнительный директор организации "Хьюман Райтс Уотч" Кен Рот заявлял, что эта идея является комичной. Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн на прошлой неделе заявил, что демократия в Венесуэле "едва жива".
В 2015 году Н.Мадуро выступал в Совете по правам человека ООН, тогда его речь получили осуждения со стороны общественности.
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