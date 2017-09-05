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Дальнее зарубежье 05.09.2017 16:16

Мадуро отменил выступление в совете по правам человека ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил планировавшееся на следующую неделю выступление в Совете по правам человека ООН (HRC) без объяснения причин, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя ООН Роландо Гомеса.

"Пожалуйста, примите к сведению, что, согласно информации, полученной секретариатом, президент Венесуэлы Николас Мадуро не будет выступать в Совете по правам человека ООН. Вместо этого в день открытия в понедельник (11 сентября) выступит министр иностранных дел Хорхе Монсеррат", - говорится в письме Р.Гомеса, которое приводят СМИ.

Ранее многие представители правозащитных организаций подвергли критике планы Н.Мадуро выступить с речью о правах человека в ООН, в частности, исполнительный директор организации "Хьюман Райтс Уотч" Кен Рот заявлял, что эта идея является комичной. Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн на прошлой неделе заявил, что демократия в Венесуэле "едва жива".

В 2015 году Н.Мадуро выступал в Совете по правам человека ООН, тогда его речь получили осуждения со стороны общественности.

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Тэги: ООН, ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]