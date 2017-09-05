Минобороны Эстонии планирует разрешить предпринимателям изготавливать оружие и боеприпасы

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) направил на согласование с другими членами правительства законопроект, в случае принятия которого будут расширены права предпринимателей в области оборонной промышленности по обеспечению вооруженных сил.
Предпринимателям будет предоставлено право перевозить, складировать, ремонтировать, модифицировать, изготавливать оружие, боеприпасы и прочее имущество, связанное с вооружениями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии во вторник.
В министерстве обороны считают, что это позволит оборонным структурам заказывать обслуживание и ремонт оружия у эстонских предприятий.
"Предоставление такого права позволит оборонной промышленности Эстонии создать новые сферы деятельности и рабочие места", - привели в пресс-службе слова Ю.Луйка.
По оценкам Союза оборонной промышленности Эстонии, изменения в законодательстве позволят эстонским предприятиям увеличить объем оборота в год примерно на 60 млн евро и создать около 150 новых рабочих мест, активно участвовать в конкурсах на поставку оружия и боеприпасов как в стране, так и за рубежом.
Законопроект предполагает и усиление контроля за юридическими и физическими лицами, занятыми в сфере оборота вооружений и боеприпасов.
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