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Дальнее зарубежье 05.09.2017 16:32

Минобороны Эстонии планирует разрешить предпринимателям изготавливать оружие и боеприпасы

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) направил на согласование с другими членами правительства законопроект, в случае принятия которого будут расширены права предпринимателей в области оборонной промышленности по обеспечению вооруженных сил.

Предпринимателям будет предоставлено право перевозить, складировать, ремонтировать, модифицировать, изготавливать оружие, боеприпасы и прочее имущество, связанное с вооружениями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии во вторник.

В министерстве обороны считают, что это позволит оборонным структурам заказывать обслуживание и ремонт оружия у эстонских предприятий.

"Предоставление такого права позволит оборонной промышленности Эстонии создать новые сферы деятельности и рабочие места", - привели в пресс-службе слова Ю.Луйка.

По оценкам Союза оборонной промышленности Эстонии, изменения в законодательстве позволят эстонским предприятиям увеличить объем оборота в год примерно на 60 млн евро и создать около 150 новых рабочих мест, активно участвовать в конкурсах на поставку оружия и боеприпасов как в стране, так и за рубежом.

Законопроект предполагает и усиление контроля за юридическими и физическими лицами, занятыми в сфере оборота вооружений и боеприпасов.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ОРУЖИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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