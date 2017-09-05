Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0251 RUR   0.0294 GBR   2.2 TRY   0.4962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 24° 32° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 18° 27°

Дальнее зарубежье 05.09.2017 16:45

Еврокомиссия добивается гуманитарного доступа для помощи беженцам-рохинджа в Мьянме

В Евросоюзе со всей серьезностью воспринимают кризисную ситуацию в бирманском штате Ракхайн, и Еврокомиссия требует, чтобы гуманитарные работники имели доступ без всяких ограничений к этой территории, заявила официальный представитель ЕК Катрин Рэй.

"Мы продолжим наш диалог с властями (Мьянмы), чтобы такой неограниченный доступ был предоставлен", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она сослалась на члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса, который ранее заявил, что неограниченный доступ для сотрудников гуманитарных организаций "имеет решающее значение для охвата 350 тыс. нуждающихся людей в штате Ракхайн". Это, по словам еврокомиссара, необходимо, чтобы "попытаться предотвратить дальнейшее ухудшение и без того серьезной гуманитарной ситуации".

"Я призываю все стороны к деэскалации напряженности и всестороннему соблюдению международного права в области прав человека, в частности, к тому, чтобы воздерживаться от любого насилия в отношении гражданских лиц", - подчеркнул Х.Стилианидес.

Он также предостерег от вытеснения или депортации устремившихся в Бангладеш беженцев-рохинджа. "Мы высоко ценим гостеприимство, оказывавшееся им правительством и народом Бангладеш на протяжении многих десятилетий. Помощь и защита властями Бангладеш этих новых беженцев имеют решающее значение, пока ситуация в штате Ракхайн не стабилизируется, и они смогут спокойно вернуться", - заявил член Еврокомиссии.

Он заверил, что ЕС поддерживает все усилия по оказанию гуманитарной помощи в штате Ракхайн и неустанно работает для этого со всеми заинтересованными сторонами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МЬЯНМА, КРИЗИС, ПОМОЩЬ


Похожие новости


ЕС прекращает санкции против Мьянмы Главы МИД ЕС приостановили действие большинства санкций против Мьянмы Европейский союз ослабил санкции в отношении Мьянмы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]