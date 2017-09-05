Еврокомиссия добивается гуманитарного доступа для помощи беженцам-рохинджа в Мьянме

В Евросоюзе со всей серьезностью воспринимают кризисную ситуацию в бирманском штате Ракхайн, и Еврокомиссия требует, чтобы гуманитарные работники имели доступ без всяких ограничений к этой территории, заявила официальный представитель ЕК Катрин Рэй.

"Мы продолжим наш диалог с властями (Мьянмы), чтобы такой неограниченный доступ был предоставлен", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она сослалась на члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса, который ранее заявил, что неограниченный доступ для сотрудников гуманитарных организаций "имеет решающее значение для охвата 350 тыс. нуждающихся людей в штате Ракхайн". Это, по словам еврокомиссара, необходимо, чтобы "попытаться предотвратить дальнейшее ухудшение и без того серьезной гуманитарной ситуации".

"Я призываю все стороны к деэскалации напряженности и всестороннему соблюдению международного права в области прав человека, в частности, к тому, чтобы воздерживаться от любого насилия в отношении гражданских лиц", - подчеркнул Х.Стилианидес.

Он также предостерег от вытеснения или депортации устремившихся в Бангладеш беженцев-рохинджа. "Мы высоко ценим гостеприимство, оказывавшееся им правительством и народом Бангладеш на протяжении многих десятилетий. Помощь и защита властями Бангладеш этих новых беженцев имеют решающее значение, пока ситуация в штате Ракхайн не стабилизируется, и они смогут спокойно вернуться", - заявил член Еврокомиссии.

Он заверил, что ЕС поддерживает все усилия по оказанию гуманитарной помощи в штате Ракхайн и неустанно работает для этого со всеми заинтересованными сторонами.