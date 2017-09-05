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Дальнее зарубежье 05.09.2017 17:14

Французские военные начнут использовать несущие вооружение беспилотники

Вооруженные силы Франции получат в свое распоряжение беспилотники, на которых установлено вооружение, объявила во вторник французский министр по делам вооруженных сил Флоранс Парли.

"Я решила начать процесс установки вооружения на беспилотные аппараты, которые до сих пор использовались для наблюдения и сбора разведданных", - приводят парижские СМИ словам министра, сказанные в ходе выступления перед военными и депутатами в Тулоне.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]