Французские военные начнут использовать несущие вооружение беспилотники

Вооруженные силы Франции получат в свое распоряжение беспилотники, на которых установлено вооружение, объявила во вторник французский министр по делам вооруженных сил Флоранс Парли.
"Я решила начать процесс установки вооружения на беспилотные аппараты, которые до сих пор использовались для наблюдения и сбора разведданных", - приводят парижские СМИ словам министра, сказанные в ходе выступления перед военными и депутатами в Тулоне.
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