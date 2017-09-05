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Дальнее зарубежье 05.09.2017 17:25

Volkswagen отзывает около 7,7 тыс. автомобилей марки Multivan - Росстандарт

Volkswagen отзывает 7,67 тыс. автомобилей марки Multivan, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) РФ.

"Программа мероприятий представлена ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР), являющимся официальным представителем Volkswagen на российском рынке", - отмечается в пресс-релизе. Отзыву подлежат транспортные средства Volkswagen Multivan, проданные с 2014 г. по 2016 г.

"Причиной отзыва является возможное касание собственной ветви поликлинового ремня (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом. Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву поликлинового ремня. На транспортных средствах Volkswagen Multivan будет проведена замена натяжителя ремня и поликлиного ремня", - говорится в сообщении.

Уполномоченные представители ФГР проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, посредством писем или по телефону - о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, отмечает Росстандарт. Кроме того, владельцы машин могут самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код с прилагаемым на сайте ведомства перечнем и связавшись с ближайшим дилерским центром. Все ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев.

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Тэги: РОССИЯ, VOLKSWAGEN, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]