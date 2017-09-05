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Дальнее зарубежье 05.09.2017 17:42

Правительство Афганистана призвало международное сообщество тщательно расследовать сообщения о массовых убийствах в Мьянме

В Кабуле осуждают массовое убийство мусульман рохинджа вооруженными силами Мьянмы.

"Министерство иностранных дел Афганистана, осуждая дикие и бесчеловечные нападения со стороны правительственных сил (Мьянмы), настоятельно призывает международные правозащитные организации и Организацию Объединенных Наций строго и тщательно расследовать массовые убийства мусульман", - говорится в заявлении МИД Афганистана.

Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МИД, МЬЯНМА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]