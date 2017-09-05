Правительство Афганистана призвало международное сообщество тщательно расследовать сообщения о массовых убийствах в Мьянме

В Кабуле осуждают массовое убийство мусульман рохинджа вооруженными силами Мьянмы.

"Министерство иностранных дел Афганистана, осуждая дикие и бесчеловечные нападения со стороны правительственных сил (Мьянмы), настоятельно призывает международные правозащитные организации и Организацию Объединенных Наций строго и тщательно расследовать массовые убийства мусульман", - говорится в заявлении МИД Афганистана.

Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.