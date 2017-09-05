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Финансы 05.09.2017 16:03

Банк Англии договорился о повышении зарплат сотрудникам после забастовки

Банк Англии достиг соглашения с сотрудниками по поводу зарплат после того, как в прошлом месяце они вышли на первую более чем за полвека забастовку.

Как говорится в заявлении банка, наименее высокооплачиваемые работники служб безопасности и технического обслуживания, а также личной канцелярии председателя получат прибавку к зарплате во время ее следующего пересмотра, а также дополнительный отпуск.

Кроме того, крупнейший в Великобритании профсоюз Unite, представлявший интересы работников Банка Англии, получит право участвовать в дальнейших переговорах между сотрудниками и руководством ЦБ.

Как сообщалось, в августе прошла трехдневная забастовка сотрудников центробанка, недовольных недостаточной, по их мнению, заработной платой. В частности, повышение зарплат госслужащих ограничено уровнем в 1% в год до 2020 года, что существенно ниже, чем темпы инфляции в стране.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, СОТРУДНИКИ, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]