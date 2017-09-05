Банк Англии договорился о повышении зарплат сотрудникам после забастовки

Банк Англии достиг соглашения с сотрудниками по поводу зарплат после того, как в прошлом месяце они вышли на первую более чем за полвека забастовку.

Как говорится в заявлении банка, наименее высокооплачиваемые работники служб безопасности и технического обслуживания, а также личной канцелярии председателя получат прибавку к зарплате во время ее следующего пересмотра, а также дополнительный отпуск.

Кроме того, крупнейший в Великобритании профсоюз Unite, представлявший интересы работников Банка Англии, получит право участвовать в дальнейших переговорах между сотрудниками и руководством ЦБ.

Как сообщалось, в августе прошла трехдневная забастовка сотрудников центробанка, недовольных недостаточной, по их мнению, заработной платой. В частности, повышение зарплат госслужащих ограничено уровнем в 1% в год до 2020 года, что существенно ниже, чем темпы инфляции в стране.