В Азербайджане подорожал бензин марки Aİ-98 Super

Бензин марки Aİ-98 Super с 5 сентября подорожал в Азербайджане с 1,2 до 1,3 маната за литр, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании SOCAR Petroleum.

Цена на бензин марки Aİ-98 Super определяется импортерами самостоятельно.

Ф.Исазаде