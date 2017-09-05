В Азербайджане подорожал бензин марки Aİ-98 Super

Бензин марки Aİ-98 Super с 5 сентября подорожал в Азербайджане с 1,2 до 1,3 маната за литр, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании SOCAR Petroleum.
Цена на бензин марки Aİ-98 Super определяется импортерами самостоятельно.
Ф.Исазаде
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