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Дальнее зарубежье 05.09.2017 18:04

Асад похвалил сирийскую армию за прорыв блокады Дейр-эз-Зора

Президент Сирии Башар Асад поздравил бойцов сирийской армии с успешным прорывом осады террористов "Исламского государства" в городе Дейр-эз-Зор, сообщают западные СМИ.

Ранее во вторник бойцы сирийской армии сумели прорваться к гарнизону, который 28 месяцев находился под осадой террористов из группировки ИГ в городе Дейр-эз-Зор.

По информации сирийских государственных СМИ, сирийская бронетехника при поддержке бойцов военизированных формирований сумела прорвать осаду и добраться до находящейся в городе базы 137-й бригады вооруженных сил Сирии. К настоящему времени военные создали несколько коридоров для поддержания связи с этой базой.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЕННЫЕ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]