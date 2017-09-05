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Дальнее зарубежье 05.09.2017 18:13

Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до пятой категории

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" достиг пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

Ранее поступило сообщение о том, что шторм достиг четвертой категории.

"Ирма" движется к островам Карибского моря, скорость порывов ветра достигает 281 км/ч. Пятая категория оценивается метеорологами как "чрезвычайно опасная".

К урагану готовятся в Пуэрто-Рико, на Кубе и в американском штате Флорида. В частности, накануне губернатор Флориды Рик Скотт объявил на территории штата режим чрезвычайной ситуации. "Во Флориде мы всегда готовимся к худшему и надеемся на лучшее, и так как точное направление движения Ирмы на данный момент неизвестно, мы не можем не готовиться к нему", - говорится в заявлении Р.Скотта.

Режим ЧС ввел также губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, отменены занятия в школах и университетах.

Администрация Пуэрто-Рико подготовило 456 убежищ, которые смогут вместить более 62 тыс. человек, а также закупила продовольствие на сумму более $65 млн, чтобы раздавать его тем жителям, кто может пострадать от разгула стихии.

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Тэги: США, АТЛАНТИКА, УРАГАН, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]