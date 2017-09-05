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Дальнее зарубежье 05.09.2017 18:33

Четырех неонацистов задержали в Британии по подозрению в подготовке теракта

Полиция Великобритании задержала во вторник четырех предполагаемых членов запрещенной британской неонацистской группировки National Action по подозрению в подготовке терактов, сообщает газета "Дейли телеграф".

По ее данным, возраст задержанных от 22 до 32 лет. Все четверо мужчин сейчас находятся в полицейском отделении в графстве Уэст-Мидлендс. Среди них - британские военнослужащие.

Отмечается, что стражи порядка также проводят обыски в рамках задержаний.

В 2016 году британское правительство внесло неонацистскую группировку National Action в список запрещенных в стране террористических организаций.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АНТИТЕРРОР, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]