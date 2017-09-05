Лукашенко - Зюганову: ваши идеи нам не чужды

Развитие белорусско-российских отношений обсуждалось на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым во вторник, сообщила пресс-служба главы государства.

"Подчеркиваю абсолютно открыто, откровенно: ваши идеи нам не чужды. Более того, в отличие от многих постсоветских республик мы пытаемся - и многое у нас получается с реализацией этих идей", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

"Поэтому идея, что рынок нас спасет, что капитализм - это единственная система, которая может сегодня существовать, полная чушь. Надо просто работать и ценить людей. Придет время, когда мы пожалеем, что все из прошлого перечеркнули", - заявил А.Лукашенко.

"Раньше люди на эйфории были, думали: ах, наверное, вот если это рынок, если это тот капитализм, как в Европе, мы все будем жить лучше некуда. А получилось совсем наоборот", - добавил он.

"Мы стараемся держаться, но трудновато без вас", - отметил президент Белоруссии.