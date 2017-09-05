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СНГ 05.09.2017 19:04

Лукашенко - Зюганову: ваши идеи нам не чужды

Развитие белорусско-российских отношений обсуждалось на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым во вторник, сообщила пресс-служба главы государства.

"Подчеркиваю абсолютно открыто, откровенно: ваши идеи нам не чужды. Более того, в отличие от многих постсоветских республик мы пытаемся - и многое у нас получается с реализацией этих идей", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

"Поэтому идея, что рынок нас спасет, что капитализм - это единственная система, которая может сегодня существовать, полная чушь. Надо просто работать и ценить людей. Придет время, когда мы пожалеем, что все из прошлого перечеркнули", - заявил А.Лукашенко.

"Раньше люди на эйфории были, думали: ах, наверное, вот если это рынок, если это тот капитализм, как в Европе, мы все будем жить лучше некуда. А получилось совсем наоборот", - добавил он.

"Мы стараемся держаться, но трудновато без вас", - отметил президент Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗЮГАНОВ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]