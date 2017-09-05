Лукашенко - Зюганову: ваши идеи нам не чужды

Развитие белорусско-российских отношений обсуждалось на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым во вторник, сообщила пресс-служба главы государства.
"Подчеркиваю абсолютно открыто, откровенно: ваши идеи нам не чужды. Более того, в отличие от многих постсоветских республик мы пытаемся - и многое у нас получается с реализацией этих идей", - сказал А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.
"Поэтому идея, что рынок нас спасет, что капитализм - это единственная система, которая может сегодня существовать, полная чушь. Надо просто работать и ценить людей. Придет время, когда мы пожалеем, что все из прошлого перечеркнули", - заявил А.Лукашенко.
"Раньше люди на эйфории были, думали: ах, наверное, вот если это рынок, если это тот капитализм, как в Европе, мы все будем жить лучше некуда. А получилось совсем наоборот", - добавил он.
"Мы стараемся держаться, но трудновато без вас", - отметил президент Белоруссии.
Алиев и Чавушоглу обсудили вопросы азербайджано-турецкого сотрудничества
Главы оборонных ведомств Азербайджана и Польши обсудили сотрудничество в ВТС
Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции служит укреплению сотрудничества в регионе – Алиев
Fitch ожидает повышения рейтингов МБА
Веб-сайт банковского омбудсмена заработал в Азербайджане
Торгпредства Азербайджана за рубежом будут иметь самостоятельный аппарат – указ президента
Баскетбольная команда "Хьюстон Рокетс" продана за рекордную для НБА сумму в $2,2 млрд
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на продолжение строительства Спортивно-олимпийского комплекса в Лянкяране
Лесные пожары на северо-западе Азербайджана взяты под контроль - МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Крупнейшая международная экологическая акция пройдет в Баку
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»