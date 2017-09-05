Президенты Киргизии и Узбекистана заявили о готовности решать все имеющиеся вопросы

Президенты Киргизии и Узбекистана заявили о намерении решать все имеющиеся вопросы и назвали встречу в Бишкеке исторической.

"Я абсолютно уверен, что государственный визит Шавката Мирзиёева (президент Узбекистана - ИФ) в Бишкек - это историческое событие для обоих народов, это событие, которого наши народы ждали больше 20 лет", - заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во вторник на встрече с президентом Узбекистана Ш.Мирзиёевым в узком кругу.

"Я думаю, что сегодняшний визит снимет многие вопросы и фактически он открывает новую эру, новую эпоху в отношениях наших народов, я очень рад, благодарен, что вы приняли мое приглашение и приехали", - добавил А.Атамбаев.

Президент Узбекистана заявил, что встречу, этот "день мы сближали с вами как могли". "Было очень много вопросов (между Киргизией и Узбекистаном), которые годами, за 20-25 лет вроде бы решались, но не так, как нужно было бы для дружеских народов, для народов Узбекистана и Киргизии", - сказал Ш.Мирзиёев.

Он напомнил, что в декабре 2016 года в Самарканде состоялась первая двусторонняя встреча с президентом Киргизии. "Дух самаркандской встречи положил начало нашим новым взаимоотношениям, и с этого дня мы стали сотрудничать, разговаривать, решать вопросы, чего народы наших двух стран годами ждали", - отметил узбекский лидер.

"Стратегия нашего государства, нового руководства во внешней политике нацелена на сближение с нашими соседями, и Киргизия для нас является стратегическим партнером, и мы все сделаем, чтобы перед историей нам отвечать правильно", - добавил президент Узбекистана.

Он назвал встречу и переговоры с президентом Киргизии "историческим днем, так как сегодня мы подписываем (договор) о границе". "Это воля двух руководителей превратить границу в границу дружбы", - подчеркнул Ш.Мирзиеев.

Узбекский лидер заявил, что Узбекистан заинтересован в развитии дружественных контактов с Киргизией, в том, чтобы развивать межпарламентское сотрудничество с Киргизией, деловые и приграничные контакты. "В состав нашей делегации вошли четыре хокима (главы администраций - ИФ): три из приграничных областей и хоким Ташкента, надо все сделать для того, чтобы местные власти сами решали все вопросы, а не спрашивали из центра разрешение на встречу", - сказал он.

Ш.Мирзиеев также назвал президента Киргизии "своим другом, под руководством которого за эти годы сделано очень многое в Киргизии, авторитет Киргизии на международной арене заметно вырос, и та стабильность, которую создал президент свидетельствует о многом".