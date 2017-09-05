Полиция в Бразилии начала расследование коррупционной схемы, затронувшей МОК

Полиция Рио-де-Жанейро проводит расследование вероятного подкупа членов Международного олимпийского комитета (МОК), передали во вторник западные СМИ.
Как отмечают издания, целью местных стражей порядка является проверка информации о подкупе членов МОК в ходе выборов столицы летней Олимпиады 2016 года, которой стал Рио-де-Жанейро.
Полиция получила два ордера на арест, а также провела обыски в 11 зданиях. В частности, был проведен обыск у экс-главы Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Нузмана.
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