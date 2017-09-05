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Дальнее зарубежье 05.09.2017 19:14

Полиция в Бразилии начала расследование коррупционной схемы, затронувшей МОК

Полиция Рио-де-Жанейро проводит расследование вероятного подкупа членов Международного олимпийского комитета (МОК), передали во вторник западные СМИ.

Как отмечают издания, целью местных стражей порядка является проверка информации о подкупе членов МОК в ходе выборов столицы летней Олимпиады 2016 года, которой стал Рио-де-Жанейро.

Полиция получила два ордера на арест, а также провела обыски в 11 зданиях. В частности, был проведен обыск у экс-главы Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Нузмана.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПОЛИЦИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]