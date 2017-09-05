Human Rights Watch в Узбекистане намерена сосредоточиться на свободе слова, ситуации с заключенными и использовании рабского труда

Международная правозащитная организация Human Rights Watch нацелена на тесную работу с обществом и конструктивный диалог в Узбекистане, заявляют находящиеся в Ташкенте представители HRW.

Делегация правозащитной организации во главе с исполнительным директором Отделения по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсоном и главой офиса по Центральной Азии Стивом Свердловым находится с визитом в Узбекистане, где HRW практически прекратила работу в 2010 году.

Организация рада вернуться в страну после семилетнего перерыва, и нацелена на тесную работу с обществом и конструктивный диалог в духе взаимопонимания и уважения, сказал Х.Уильямсон на форуме "Негосударственные организации и Стратегия развития", прошедшем во вторник в Ташкенте.

Он назвал приоритетные сферы работы Human Rights Watch в Узбекистане: свобода слова, ситуация с заключенными по политическим и религиозным мотивам и использование принудительного труда.

"То, что сейчас происходит в Узбекистане, - крайне важно. Мы назвали бы это моментом надежды. Мы приветствуем шаги Узбекистана, принимаемые в области прав человека", - заявил в свою очередь С.Свердлов.

"Мы здесь, чтобы помочь этим процессам, чтобы их поддерживать", - добавил он.

Как особо важное событие, представитель HRW выделил выход на свободу лиц, осужденных по политическим мотивам и религиозным статьям.

С.Свердлов отметил позитивные изменения в области СМИ, свободы выражения и свободы медиа-сообщества, а также обратил внимание на нацеленность руководства страны сократить расстояние между гражданами и властью.

"Мы будем в этом процессе своего рода независимым голосом, иногда критическим, не всегда приятным, но голосом, который будет всегда помогать собирать достоверную информацию и давать рекомендации в связи с обязательствами, взятыми на себя правительством Узбекистана в области прав человека", - подчеркнул представитель HRW.

В ходе визита в Узбекистан делегации правозащитников запланированы встречи с представителями министерств, правоохранительных органов, национальных институтов по правам человека, институтов гражданского общества.

Как сообщалось, в начале июле текущего года глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял, что HRW может вернуться в Узбекистан.

"Узбекистан готов к сотрудничеству с Human Rights Watch. Но на условиях взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела нашей страны, уважения традиций и обычаев нашего народа", - сказал тогда А.Камилов.

Представительство HRW в Узбекистане официально было закрыто в 2011 году.