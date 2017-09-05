Прокуратура Грузии подтвердила просьбу к Украине задержать и выдать Саакашвили

Главная прокуратура Грузии во вторник официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как говорится в распространенном заявлении главной прокуратуры, соответствующее обращение к министерству юстиции и генеральной прокуратуре Украины было отправлено 1 сентября.

В прокуратуре отмечают, что сейчас ведутся необходимые процедуры, предусмотренные законом.

Прокуратура напомнила, что в Грузии М.Саакашвили предъявлены обвинения по четырем уголовным делам.