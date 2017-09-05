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Регион 05.09.2017 19:46

Прокуратура Грузии подтвердила просьбу к Украине задержать и выдать Саакашвили

Главная прокуратура Грузии во вторник официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как говорится в распространенном заявлении главной прокуратуры, соответствующее обращение к министерству юстиции и генеральной прокуратуре Украины было отправлено 1 сентября.

В прокуратуре отмечают, что сейчас ведутся необходимые процедуры, предусмотренные законом.

Прокуратура напомнила, что в Грузии М.Саакашвили предъявлены обвинения по четырем уголовным делам.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОКУРАТУРА, УКРАИНА, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]